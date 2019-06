Allarme incendio a City Life per un cortocircuito

Tanta paura domenica mattina al centro commerciale City Life a causa di un corto circuito a un impianto elettrico.

Verso le dieci l'allarme: un vigilante del complesso, un 58enne, ha azionato l'estintore per spegnere il principio di fiamma che si era propagato mentre altri chiamavano per precauzione i soccorsi del caso.

Sul posto, in piazza Tre Torri, giungevano i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Ma per fortuna non c'è stato bisogno dell'intervento concreto né dei pompieri né dei sanitari. Il 58enne aveva solo respirato un po' di fumo mentre spegneva la fiamma e ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

La comprensibile preoccupazione delle persone presenti nell'area in quel momento è quindi rientrata.