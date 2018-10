Grave incidente via Giulio Natta: ciclista travolta da un'auto, ora lotta tra la vita e morte

Una signora di 79 anni è stata travolta da un'auto mentre pedalava sulla sua bicicletta lungo via Giulio Natta a Milano. L'incidente, avvenuto attorno alle 17 di mercoledì quasi in corrispondenza del terminal dei bus di Lampugnano, ha avuto gravi conseguenze per la signora.

La donna, soccorsa dal personale del 118 con ambulanza e automedica, è ricoverata in condizioni critiche al Niguarda.

Dopo l'incidente i rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Milano. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso alla donna ed ha telefonato il 118.

Durante la mattinata di mercoledì, un ragazzo di 27 anni era morto travolto da un camion all'incrocio tra viale Brenta e corso Lodi. Il giovane era alla guida di uno scooter (i dettagli).