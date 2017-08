Incidente in via Traiano a Milano, donna travolta da un'automobile: è gravissima

Prima l'incidente, poi la corsa al pronto soccorso a sirene spiegate. Lotta tra la vita e la morte la donna di 68 anni che nella mattinata di martedì 8 agosto è stata travolta da un'automobile in via Traiano a Milano (zona Portello).

Tutto è successo poco prima delle 10.15, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La 68enne è stata sbalzata dall'urto con l'automobile e ha sbattuto violentemente la testa contro l'asfalto, impatto che le ha provocato un trauma cranico. Inizialmente le sue condizioni non sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo, ma si sono aggravate col passare dei minuti ed è stata accompagnata al Niguarda in codice rosso.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, sul posto per i rilievi. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso.