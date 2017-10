Violenta scazzottata tra estetiste: intervengono anche i loro mariti

Un violento diverbio tra due coppie (due donne di 35 e 36 anni con i rispettivi mariti di 36 e 29 anni) è scoppiato in via Vittoria Colonna, zona Wagner.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell'ordine, le due signore sono la titolare di un negozio di estetica e una ex dipendente. Stando a quanto riferito quest'ultima si è presentata nell'attività di via Colonna. Le due donne di 35 anni (la titolare) e di 36 anni (la ex dipendente) hanno iniziato a litigare prima verbalmente e poi sono arrivate alle mani.

Tutto pare sia nato per questioni relative al pagamento di vecchie prestazioni di lavoro mai saldate.

In quel momento sono intervenuti i rispettivi mariti di 36 e 29 anni, che hanno dato il via a una scazzottata. Si sono fermati solo all'arrivo della polizia. Hanno tutti riportato un trauma cranico che ha reso necessario l'osservazione in ospedale. I più gravi - ma comunque non in pericolo di vita - sono la proprietaria del centro estetico, portata al Fatebenefratelli, e l'altra coppia di cinesi accompagnata al San Carlo.