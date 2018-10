Prende a manganellate i cartelloni in metro, poi si scaglia contro i carabinieri: denunciato

Ha colpito tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada. Poi, si è scagliato contro i militari che cercavano di tranquillizzarlo. Quindi, una volta in caserma ha continuato a dare in escandescenze, fino a che è stato portato in ospedale.

Un ragazzo di ventuno anni, un italiano disoccupato e senza nessun precedente, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile con le accuse di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Ad allertare i militari, poco dopo la mezzanotte e mezza, è stato un dipendente dell'Atm in servizio nella stazione di Buonarroti che ha segnalato la presenza nel mezzanino di un ragazzo intento a colpire con un manganello telescopico le panchine e i cartelloni pubblicitari. Alla vista degli uomini in divisa, il 21enne ha cercato di colpire anche loro, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e lo hanno portato nella caserma di via Vincenzo Monti per l'identificazione e la denuncia.

Lì, però, il giovane ha continuato il suo "spettacolo" e alla fine i militari hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza. La notte del ragazzo è finita all'ospedale San Carlo, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.