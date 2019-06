Allianz Cloud, dopo le polemiche multe alle auto in divieto di sosta

Polemiche sui parcheggi in zona Stuparich-QT8 in occasione del primo weekend di apertura al pubblico dell'Allianz Cloud, ovvero il nuovo Palalido appena ricostruito e inaugurato venerdì 21 giugno con la World's League di pallavolo. L'impianto, come è noto, è pensato per essere "car free", grazie al fatto che è servito da due linee della metropolitana (fermata Lotto M1 e M5), dal filobus 90-91 e da altri mezzi di superficie.

Una prima avvisaglia di frizioni si è vista ancor prima dell'inizio della manifestazione, con alcuni posti per residenti in via Salmoiraghi e via Bertinori "occupati" (naturalmente con i dovuti permessi) per ragioni di servizio: arbitri, commissari, accompagnatori e così via. Secondo Enrico Fedrighini, esponente dei Verdi e assessore all'ambiente e all'urbanistica del Municipio 8, si è trattato di una "occupazione" inutile poiché «i parcheggi di servizio all'impianto previsti per legge sono previsti all'interno dell'impianto con ingresso in via Elia e ultimati in ottobre».

Per il politico, comunque, alla fine il bilancio non è negativo. L'Allianz Cloud ospita circa 5.300 spettatori e, numeri alla mano, la quasi totalità ha utilizzato il trasporto pubblico per arrivare in piazzale Stuparich: «Domenica sera, giornata "clou" della manifestazione, ho contato 60 auto in sosta irregolare nel parterre verde di via Salmoiraghi e due sul marciapiedi di via Lovere, tutte multate; sul versante di via Diomede, lato muro Ippodromo, le auto in sosta irregolare sul parterre alberato, multate, erano 172», annota Fedrighini. Numeri effettivamente ridotti rispetto alla capienza dell'impianto.

Ma il weekend non era "filato via" liscio. Sabato sera, lo stesso Fedrighini aveva attaccato il comando di polizia locale di Zona 8 (i comandi dei vigili si chiamano ancora "zone"). «Nonostante le ripetute richieste di vigilanza preventiva, ha consentito la sistematica sosta abusiva nelle aree verdi di via Salmoiraghi, sotto gli occhi di tutti i cittadini. Vergogna», aveva scritto Fedrighini su Facebook.