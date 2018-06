Tira fuori il pene in strada per farsi un selfie: insospettabile denunciato per atti osceni

"C'è un uomo che continua a scattarsi dei selfie con i pantaloni abbassati e il pene di fuori". Deve essere suonata più o meno così la denuncia di alcuni cittadini che domenica sera hanno chiamato alla polizia per raccontare il fatto.

Milano, viale Monte Ceneri, ore 20. Quando gli agenti arrivano sul posto effettivamente trovano un uomo intento a farsi fotografie osé in mezzo al marciapiedi. Appena nota i poliziotti è lui stesso a tirare su i pantaloni.

Contro l'esibizionista, un insospettabile cittadino norvegese classe '69 e senza precedenti penali, è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Nel suo cellulare, poi, gli agenti hanno trovato altre foto della stessa portata in altre zone della città: per questo motivo anche lo smartphone è stato sequestrato.