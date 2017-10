Apre Torre Allianz: si sono trasferiti i primi lavoratori

Il giorno prima (domenica 15) la Torre Hadid è "regina" delle Giornate del Fai con migliaia di persone in coda (anche per cinque ore) per salire al 19esimo piano. Il giorno dopo (lunedì 16), un po' più in sordina, la protagonista è la Torre Isozaki, che accoglie i primi 140 lavoratori di Allianz. Al centro di tutto, City Life, quartiere sorto nel terreno dell'ex Fiera di Milano, e i suoi grattacieli.

Torre Isozaki (o Torre Allianz) è, lo ricordiamo, l'edificio più alto d'Italia e conta 50 piani. Per ora i lavoratori ne hanno occupati due, corrispondenti ad altrettante divisioni aziendali. Il trasferimento sarà quindi a piccole dosi ma, alla fine, il grattacielo accoglierà 2.800 persone. Nel 2013 è stato acquistato dal gruppo assicurativo tedesco, insieme ad alcuni degli edifici residenziali, per 367 milioni di euro. Allo stesso tempo, Allianz è uscita dal capitale di City Life Spa cedendo il suo 33% a Generali in cambio di 109 milioni di euro.

Nella torre vige il divieto assoluto di fumare e le scrivanie sono state posizionate in modo che nessuno possa soffrire di vertigini. Una mensa molto ricca, al piano terra, completa un'accoglienza pensata "su misura per chi lavora". Con tanto di asilo nel quartiere. E nel corso del 2018 un altro gruppo assicurativo, Generali, "riempirà" la Torre Hadid con circa tremila dipendenti. City Life diventerà una vera e propria cittadella.

Intanto, il 30 novembre è attesa l'inaugurazione del centro commerciale (tra le "perle", un negozio interamente dedicato ai droni) con annesso cinema multisala gestito da Anteo. City Life, che già vanta un parco pubblico molto apprezzato e frequentato, è quindi pronta a diventare un quartiere sempre più vivo.