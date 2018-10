Milano, mascherato da Halloween rapina un negozio: minaccia la titolare e ruba mille euro

Rapina "a tema" sabato sera in un negozio di Milano. Poco dopo le 19, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, un malvivente si è infatti presentato in un locale di viale Teodorico indossando una maschera di Halloween e ha minacciato la titolare.

Il rapinatore si è avvicinato al bancone, ha minacciato la donna - una 57enne che in quel momento era da sola - e le ha intimato di consegnargli la cassa. La vittima, terrorizzata, ha preso tutti i soldi e li ha messi nelle mani del ladro.

Il rapinatore mascherato ha quindi preso il bottino - circa mille euro in contanti - ed è fuggito via, in direzione Piazza Firenze.

È stata la stessa titolare del negozio subito dopo a chiamare la polizia.