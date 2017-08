Milano, assalta due donne con una siringa: arrestato pregiudicato per violenza sessuale

Aggredisce due donne minacciandole con una siringa: per questo motivo è stato arrestato per tentata rapina un uomo di 44 anni con precedenti per violenza sessuale, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

E' accaduto venerdì in via Arnaboldi, zona Portello a Milano. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo, un italiano, ha assalito due italiane di 32 e 54 anni minacciando di pungerle con l'ago della siringa.

Le due donne che, non hanno riportato ferite, sono riuscite ad avvertire la polizia che ha arrestato l'uomo.