Abborda una trans in strada e la fa salire in auto per fare sesso: minacciato e rapinato

L'aveva fermata in strada e fatta salire a bordo convinto che poco dopo si sarebbero divertiti insieme. E invece, evidentemente, è andata in maniera molto diversa.

Un uomo di cinquantadue anni, cittadino italiano, ha raccontato alla polizia di essere stato aggredito e rapinato verso l'una della notte tra lunedì e martedì da una trans che lui stesso aveva "abbordato" in zona Portello. Una volta arrivati in via Paolo Uccello, stando al racconto del 52enne, la transessuale avrebbe tirato fuori dalla borsetta un oggetto appuntito in metallo e lo avrebbe minacciato, costringendolo a consegnarle una collana in oro.

A quel punto, con il gioiello tra le mani, la trans sarebbe fuggita. È stato proprio l'uomo, che non è rimasto ferito, a chiedere aiuto alla polizia, denunciando la rapina.