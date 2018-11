Milano, rissa in strada fra trans: tre ferite

Notte movimentata quella tra mercoledì e giovedì in via Principe Eugenio, in zona Mac Mahon a Milano.

Verso le 3.30, per cause ancora da accertare con sicurezza, tre transessuali si sono infatti sfidate tra di loro in strada a calci e pugni. Le tre - tutte cittadine brasiliane, di trenta, trentuno e trentasei anni - sono rimaste ferite e sul posto sono dovuti intervenire gli equipaggi di tre ambulanze del 118, che hanno poi trasportato le vittime a Niguarda, Sacco e Fatebenefratelli.

Stando a quanto appreso, le tre hanno riportato ferite e contusioni ma nessuno di loro è in condizioni gravi. In via Principe Eugenio sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Duomo, che hanno ascoltato le tre e stanno ora vagliando la loro posizione, anche in tema di immigrazione.

Non è escluso, anzi, che la rissa sia nata per motivi legati al mondo della prostituzione.