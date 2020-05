Sale sulla 91 senza mascherina, una donna gli fa un video e lui la minaccia con un coltello: denunciato

Ha minacciato una signora con un coltello dopo essersi alterato perché lo stava riprendendo con il cellulare mentre lui era senza mascherina. Momenti di follia sull'autobus della linea 91, in zona Monte Ceneri, nella prima mattinata di lunedì 18 maggio, giornata di ritorno al lavoro per molti milanesi.

La vittima stava facendo un video con il cellulare all'uomo, dopo che lui, incurante della normativa, era salito a bordo del veicolo con il volto scoperto, senza alcun dispositivo di protezione individuale né foulard (o sciarpa). A quel punto l'autista del mezzo Atm ha subito lanciato l'allarme alla centrale operativa e il malvivente ha tentato la fuga.

Nel frattempo sul posto sono accorse le pattuglie della polizia locale, riuscendo a fermare l'aggressore a poche centinaia di metri di distanza. L'uomo, di nazionalità egiziana, è stato fermato, identificato e denunciato a piede libero per possesso di armi atte a offendere.

Sempre la mattina di lunedì 'i ghisa' sono dovuti intervenire più volte sulla linea 90-91 per fare scendere i passeggeri che stavano affollando gli autobus nonostante i divieti anti Covid, ma anche per alcuni tafferugli tra i passeggeri e per la violazione di altre norme contro l'epidemia, quali distanziamento e obbligo di coprire bocca e naso.