City Life, a Demetrio Stratos una via del parco interno

Sarà intitolata a Demetrio Stratos la via più lunga del futuro parco di City Life, tra piazza VI Febbraio e viale Eginardo. Il 13 giugno, alle 19, avverrà la cerimonia di intitolazione. Oltre a rappresentanti dell'amministrazione comunale saranno presenti membri della famiglia del musicista italo-greco, scomparso a 34 anni nel 1979 a causa di un'anemia mentre si trovava a New York.

Trasferitosi 17enne a Milano, Stratos si iscrisse alla facoltà di architettura del Politecnico e fondò il complesso "I Ribelli". Nel 1972 creò gli "Area", che si affermarono come importante band di rock progressivo in Italia e all'estero. Finora a Milano era mancato un riconoscimento ufficiale per il grande artista, a cui comunque è intitolato l'auditorium degli studi di Radio Popolare, oltre ad alcune vie in località italiane.

La conduzione della serata è affidata a Claudio Agostoni (Radio Popolare). Alle ore 20, allo spazio Arianteo a City Life, è previsto un omaggio a Demetrio Stratos. Interverranno numerosi personaggi della musica e dello spettacolo, a partire proprio dagli Area (Patrizio Fariselli, Ares Tavolazzi e Paolo Tofani), e poi Eugenio Finardi, Ricky Gianco, Carlo Boccadoro, Ida Marinelli, Mauro Pagani, Gianni Emilio Simonetti, Luciano D’Onofrio, Silvia Lelli e Roberto Masotti, Gaetano Liguori, Antonio Oleari, Enrico Merlin, Giorgio Fico Piazza & Band, Pino Scotto, Valerio Scrignoli e Fabio Treves.

L’evento sarà trasmesso in diretta da Radio Popolare. Alle ore 21.45, infine, si svolgerà la proiezione del film/documentario "La voce di Stratos" di Luciano D’Onofrio che, immergendosi nel clima sociale degli anni '60 e '70, evidenzia la figura di ricercatore e di sperimentatore musicale e vocale dell'artista.