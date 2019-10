Da piazza Scala a City Life: la vigna ispirata a Leonardo diventa permanente sotto le Tre Torri

E' stata ripiantata nel quartiere di City Life la vigna che faceva parte dell'orto urbano installato in piazza della Scala in occasione dell'ultima Fashion Week. Le 170 viti della specie vitis vinifera, alte oltre due metri, sono state disposte su cinque filari e occupano un’area di oltre 1.500 metri quadrati all’ingresso di via Ortese, zona largo Domodossola.

La vigna di City Life sarà sempre aperta al pubblico e sarà animata da iniziative didattiche e ricreative per famiglie e bambini, durante i momenti salienti della coltivazione e della raccolta, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla cura dell’ambiente e diffondere la conoscenza della natura attraverso esperienze verdi "in città".

Si aggiunge così un altro tassello di verde all'area di City Life, che conta già un parco pubblico di 173 mila metri quadrati (tra i più grandi di Milano) e i 3 mila metri quadrati di "orti fioriti", destinati a coltivazioni di fiori, ortaggi, erbe aromatiche e officinali a cura della Cooperativa del Sole: la stessa che si occuperà anche della vigna.