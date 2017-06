Dopo una lite dà fuoco allo zio, ma resta ustionato anche lui: in fin di vita

Ha tentato, dopo una furibonda lite, di dare fuoco allo zio, gettandogli addosso della benzina, ma è rimasto ustionato anche lui e in modo ben peggiore. E ora - in stato d'arresto per tentato omicidio - lotta tra la vita e la morte nell'ospedale di Parma, dove è stato trasportato in elisoccorso.

Tutto è successo nella nottata tra il 15 e il 16 giugno in via Piombino, una piccola perpendicolare di via Aldini (tra largo Boccioni e Quarto Oggiaro), all'interno di un'area dismessa nella quale vivono alcune famiglie romene.

Lo zio, che ha 34 anni, è stato portato dai sanitari del 118 al Niguarda in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Il nipote, un 22enne, si è invece presentato da solo al pronto soccorso del vicino ospedale Sacco con importanti ustioni al volto e alla spalla. Ma i sanitari si sono immediatamente resi conto che il giovane aveva inalato il fuoco e aveva ustioni serissime all'apparato respiratorio: così hanno disposto il trasferimento d'urgenza - in elicottero - all'ospedale di Parma.

VIDEO | I rilievi della scientifica

Sul posto la polizia, anche gli agenti della scientifica. Gli agenti hanno posto in stato d'arresto il 22enne con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane è comunque in pericolo di vita all'ospedale di Parma.