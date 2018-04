In giro per Milano con oltre un chilo di droga in auto: 5 ragazzi nei guai, tra loro un minorenne

La droga l'avevano nascosta in un trolley. I soldi, invece, li avevano messi in un borsello. Ma alla fine è stato tutto inutile perché gli agenti hanno scoperto tutto e li hanno fermati.

Quattro giovanissimi pusher sono stati arrestati venerdì sera dai poliziotti del commissariato di Quarto Oggiaro con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. In manette sono finiti tre ragazzi italiani - un ventiduenne con precedenti, un diciannovenne con precedenti e un diciottenne - e un albanese di ventiquattro anni. Insieme a loro nei guai è finito un ragazzino di diciassette anni - albanese anche lui -, che però è stato solo denunciato a piede libero.

Gli agenti hanno fermato i cinque verso le 21 mentre percorrevano via Dino Buzzati a bordo di una Dacia Duster. Nel portabagagli dell'auto i poliziotti hanno trovato un trolley al cui interno hanno scoperto un chilo di hashish - già suddiviso in dieci panetti pronti per essere spacciati - e cinque bustine di marijuana per un peso totale di 225 grammi. In un borsello all'interno del veicolo gli stessi poliziotti hanno poi sequestrato settemila euro in contanti, che i cinque avevano guadagnato proprio vendendo "fumo" ed "erba".

Per i quattro più grandi si sono aperte le porte del carcere e saranno processati per direttissima.