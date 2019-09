"Ritrovo di pregiudicati", la questura chiude tre bar di Quarto Oggiaro

Chiusi su ordine del questore. È successo a tre bar di Quarto Oggiaro che nei giorni scorsi hanno dovuto abbassare la saracinesca perché ritrovo di pregiudicati. Protagonisti del fatto: "Bar Prealpi", "Green Bar", "Bar Chen", tutti nel quartiere a Nord di Milano.

Le chiusure, come spiegato dalla Questura attraverso una nota, sono scattate nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio e di monitoraggio dei locali pubblici mediante i sistematici servizi finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità. Via Fatebenefratelli ha disposto il decreto di sospensione della licenza, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Lo scopo perseguito, precisano dalla Questura, "è quello di dissuadere soggetti 'indesiderati', i quali sono privati per qualche tempo di un luogo abituale di aggregazione e avvertiti della circostanza che la loro presenza nell'esercizio è oggetto di attenzione da parte dell'autorità.

I provvedimenti: fino a quando rimarranno chiusi i bar

Il "Bar Prealpi" di Piazza Prealpi è stato chiuso l'11 settembre per 10 giorni; il "Green Bar" di piazza Pompeo Castelli è stato chiuso il 13 settembre per 7 giorni; il "Bar Chen" di viale Espinasse è stato chiuso il 12 settembre per 15 giorni.