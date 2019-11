Frequentati da pregiudicati: la questura sospende la licenza a due bar di Milano

Sono state sospese le licenze di due bar di Milano da parte del questore di Milano, che ha applicato l'articolo 100 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza). Secondo questa normativa, in verità assai antica, il questore, in quanto responsabile della sicurezza, può sospendere le licenze degli esercizi pubblici se questi sono abituale ritrovo di persone pregiudicate o se in altro modo costituiscono un pericolo per l'incolumità dei cittadini.

Il provvedimento è stato preso giovedì 28 novembre, e notificato il 29 novembre dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, nei riguardi dei bar Daisy di via Maria Drago e Lilly di via Val Trompia, entrambi in zona Vialba, rispettivamente per dieci e quindici giorni di sospensione.

Frequentati da pregiudicati

Durante il 2019 sono stati numerosi i controlli di polizia nei locali in questione. Ambedue sono risultati - si legge in una comunicazione della questura - «frequentati da numerosi soggetti con precedenti per reati in materia di stupefacenti e di armi, reati contro il patrimonio e la persona, e per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale».