Furto alla biblioteca di Quarto Oggiaro, rubato un portafogli

Rapina in biblioteca a Milano nel primo pomeriggio di sabato 6 maggio. Colpita la biblioteca di Quarto Oggiaro, in via Otranto.

Era l'una e venti del pomeriggio quando un uomo, presumibilmente italiano, è entrato nei locali della struttura e, approfittando di un attimo di distrazione di uno degli addetti, ha rubato il suo portafogli appoggiato sulla scrivania.

Un collega della vittima ha visto la scena e ha cercato di bloccare il ladro, ingaggiando anche una piccola colluttazione; ma il malvivente è riuscito a darsi alla fuga a piedi con il bottino. Nessuno è rimasto ferito. Indaga la polizia.