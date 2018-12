Furto nel reparto di pediatria del Sacco: mamma derubata mentre il figlio fa una visita

Ladri in azione martedì pomeriggio all'ospedale Sacco di Milano.

Verso le 16.20, qualcuno - che è poi riuscito a fuggire - ha derubato una donna di cinquantatré anni del portafogli al cui interno c'erano quaranta euro in contanti, documenti e carte.

La vittima, stando a quanto ricostruito dalla Questura, era nel reparto di pediatria insieme al figlioletto che doveva fare una radiografia. Per accompagnare il piccolo la donna ha lasciato la borsa in uno degli armadietti di sicurezza, ma ha dimenticato la chiave nella serratura.

Al suo ritorno la triste scoperta, con il portafogli che era sparito nel nulla.

A inizio mese, dopo due colpi in due domeniche consecutive proprio al Sacco, un uomo di sessanta anni era stato arrestato per furto e ricettazione. Il ladro, che vive a due passi all'ospedale, in entrambi i casi aveva colpito nel reparto di oncologia.