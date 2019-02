Paura a Quarto Oggiaro: tre auto bruciate nella notte, trovata in strada bottiglietta di benzina

Triplo incendio nella notte tra lunedì e martedì in via Concilio Vaticano II, in zona Quarto Oggiaro a Milano. Poco prima dell'una, infatti, tre auto sono andate a fuoco mentre erano parcheggiate sotto un condominio, in cui vivono i tre proprietari delle vetture.

Il rogo - stando ai primissimi accertamenti della polizia - sarebbe di origine dolosa, tanto che agenti e pompieri hanno trovato in strada i resti di una bottiglietta al cui interno c'era liquido infiammabile.

Le fiamme - secondo le ricostruzioni della Questura - sono state appiccate a una prima auto e il rogo si è poi esteso, forse per sbaglio, alle vetture che erano davanti e dietro.

I proprietari delle macchine, hanno verificato gli agenti, sono tutti cittadini italiani senza nessun precedente né vecchi problemi con la giustizia.