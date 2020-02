Quarto Oggiaro, proposta intitolazione per Gilda, la cagnolina mascotte del quartiere

"Ciao Gilda! Quarto Oggiaro ti ricorderà così". Questo il messaggio pubblicato dall'assessore del Municipio 8, Fabio Galesi dopo che la cagnolina mascotte del quartiere è morta nella serata di lunedì 10 febbraio.

La cagna era stata trovata 13 anni fa quando era una cucciola abbandonata, ed era stata subito adottata dagli agenti del Commissariato di Quarto Oggiaro. Ora che è morta Galesi propone di intitolarle l'area cani di Villa Scheibler. "Fu portata al commissariato di via Satta e adottata dagli agenti del commissariato e dai cittadini - ricorda l'assessore - Gilda non aveva neanche due mesi quando una signora la trovò nel parco di Villa Scheibler. Doveva essere portata al canile, ma alla sera era stata adottata da 63 agenti di polizia. Una femmina di Pitbull che smentisce tutti gli stereotipi legati alla ferocia della sua razza. Purtroppo dopo 13 anni ci lascia, lascia Quarto Oggiaro e i suoi ragazzi".

"La storia di Gilda ha commosso tutti - continua Galesi - era la mascotte del quartiere. Per questo giovedì in Giunta Municipale presenterò la richiesta per intitolarle l'area cani del Parco di Villa Scheibler e ricordare la sua storia".