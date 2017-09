"Se non mi dai i soldi incendio l'auto del tuo compagno". Minaccia la madre, arrestato

Ha minacciato la madre agitando, dall'esterno del palazzo, una bottiglia piena d'alcol e lanciando sassolini contro la finestra dell'abitazione. Tutto perché voleva soldi, per l'ennesima volta, e lei non aveva intenzione di darglieli.

Alla fine è stato arrestato dalla polizia. E' successo in via Carolina Invernizio, tra Vialba e Quarto Oggiaro, nel pomeriggio di venerdì 8 settembe, intorno alle tre.

Ad avvertire il 112 è stata proprio la donna, che ha 68 anni, esasperata e al contempo impaurita per l'atteggiamento del figlio, un 44enne.

L'uomo, mostrando la bottiglia di alcol, aveva minacciato che avrebbe dato fuoco all'automobile del compagno della madre se questa non avesse corrisposto alla richiesta del denaro. E poi i sassolini. Il 44enne è stato bloccato in strada dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, che lo hanno anche riconosciuto. In passato si era reso protagonista di lesioni e minacce, sempre nei confronti della madre, che lo aveva anche denunciato per questo.