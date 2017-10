Dramma a Milano: uomo morto per overdose

Dramma in via Cogne, in zona Vialba a Milano, dove un uomo di circa 50 anni è morto a causa di una overdose. E' successo nella giornata di lunedì.

A dare la notizia è stata la questura che sul posto è intervenuta con alcune volanti. La vittima era in compagnia di una donna.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo aveva conclamati problemi legati proprio alla dipendenza dalle droghe.