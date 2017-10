Un grande murale grosso un palazzo per festeggiare il compleanno di Quarto Oggiaro

Un murale grande come un palazzo. Succede a Milano, ma non in centro, non nelle sfavillanti vie del "Quadrilatero della moda". Succede a Quarto Oggiaro, periferia popolare di Milano. Una delle "zone difficili". Succede in un quartiere che spesso si trova al centro di storiacce di cronaca nera. Succede per il sessantesimo compleanno dei "palazzoni": una festa da celebrare con tanti colori.

L'opera è stata realizzata su una facciata di una casa popolare di via Pascarella gestita da Metropolitana Milanese: una "tela di cemento" alta nove metri che gli artisti di Orticanoodles hanno arricchito con tanti fiori colorati. E adesso, dopo quasi cinque giorni di lavoro, l'opera è quasi terminata.

Il mecenate? Pardon, lo sponsor? Non è ancora chiaro chi si celi dietro questa murale, forse potrebbe trattarsi di un noto brand. È solo l'ultimo di una serie di murale d'autore: nell'ultimo anno il muro che separa via Lessona dal parco di villa Scheibler è stato riqualificato con una lunga galleria di graffiti, l'ultimo (sessanta metri per due) è stato terminato da Acme107 lo scorso settembre.