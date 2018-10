Si sta separando dalla moglie, la picchia a sangue davanti al figlioletto: uomo arrestato

Ubriaco fradicio ha pensato bene di scagliarsi contro quella che ormai è la sua ex moglie. Così, l'ha insultata e colpita con violenza al volto nonostante in casa ci fosse il loro bimbo. Ma, fortunatamente, a porre fine alla sua furia ci hanno pensato un vicino prima e la polizia poi.

Un uomo di quarantanove anni - un cittadino filippino regolare in Italia e senza nessun problema passato con la giustizia - è stato arrestato domenica sera dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti lo hanno fermato alle 22.30 nell'appartamento in zona Quarto Oggiaro cui viveva con sua moglie, una connazionale coetanea dalla quale sta divorziando, e il loro figlio di otto anni. A dare l'allarme al 112 è stato un vicino, preoccupato per le urla che sentiva arrivare dall'abitazione della coppia. Ad aprire la porta ai poliziotti al loro arrivo è stata proprio la 49enne, che aveva delle evidenti ferite al volto.

Portata all'ospedale Sacco, dove è rimasta sotto osservazione, la vittima ha raccontato che non era la prima volta che litigava con il marito e che già in passato lui l'aveva aggredita. L'uomo, visibilmente ubriaco, è stato ammanettato e portato via da casa.