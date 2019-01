Il "folle" Capodanno di un uomo: si sdraia davanti al bus, poi fa pipì contro il cofano

Si è sdraiato sull'asfalto, a un "pelo" dall'autobus, continuando a insultare una donna che era insieme a lui. Poi, non contento, si è messo in piedi davanti allo stesso mezzo e ha pensato bene di urinare proprio lì, sul cofano.

È stato un Capodanno decisamente folle quello di uomo, un signore di mezza età, che nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio ha deciso di mettere in scena il suo personalissimo spettacolo in via Michele Lessona, in zona Quarto Oggiaro.

L'uomo - verosimilmente ubriaco - si è parato davanti a un pullman Atm della linea 57 e si è poi sdraiato a terra, costringendo il conducente ad arrestare la corsa.

Richiamato dalle urla di una donna, il signore - come mostrano le immagini - si è quindi alzato e ha cominciato ad urinare contro il cofano del mezzo sotto gli occhi allibiti dell'autista, che non ha potuto far altro che assistere inerme allo "show".

Stando a quanto appreso, l'uomo - probabilmente in un momento di lucidità - si è poi allontanato da solo.