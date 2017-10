Beccati con oltre mezzo chilo di marijuana nella stanza: arrestati due studenti 16enni

Nascondevano complessivamente 600 grammi di marijuana nelle loro abitazioni. Droga che, ovviamente, veniva spacciata quotidianamente per le strade del loro quartiere, Quarto Oggiaro. Era questa l'attività secondaria di due studenti 16enni residenti tra via Lessona e via Aldini. I giovani sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato diretto da Antonio D'Urso.

L'indagine era cominciata dopo l'arresto di Salvatore L., il pusher del 'gel miracoloso' con le piante di marijuana sul balcone, a Baranzate. Durante i vari appostamenti i poliziotti avevano segnato la targa di uno scooter che si era presentato sotto casa dell'uomo. Grazie a quella targa, la volante dell'Ufficio controllo del territorio ha individuato la coppia di ragazzi. Bloccati nel pomeriggio di lunedì, anche col supporto di volanti della questura, proprio all'incrocio tra via Lessona e via Aldini.

Durante le perquisizioni domiciliari, i poliziotti hanno trovato la droga: divisa in bustine da vari grammi. In casa di uno dei ragazzi, grazie ad un cane antidroga, gli agenti hanno trovato sul tetto un sacchetto con 407 grammi. I giovanissimi, senza precedenti penali e provenienti da famiglie del tutto normali, sono finiti al Beccaria.