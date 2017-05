Si siede sulla ringhiera del balcone di casa e precipita nel vuoto: grave un ragazzino 15enne

Dramma sfiorato giovedì mattina in via Fratelli Antona Traversi, zona Quarto Oggiaro a Milano.

Verso le dieci, un ragazzino di quindici anni, italiano, è precipitato dal primo piano di un palazzo al civico 23, battendo violentemente la testa sull’asfalto dopo un volo di circa tre metri.

Il giovane, soccorso da un’ambulanza e un’auto medica, ha riportato un grave trauma cranico e la frattura di un polso. I soccorritori del 118 lo hanno medicato sul posto e lo hanno poi trasportato in codice giallo al Niguarda: le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Il quindicenne, stando a quanto finora accertato dai carabinieri che indagano, era in casa di un amico insieme ad un gruppo di coetanei - altri due ragazzi e due ragazze - e si sarebbe seduto sulla ringhiera del balcone. Poi, forse per un cedimento della struttura o per una distrazione, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto nel vuoto.

I cinque avevano marinato la scuola e sembra fossero andati a casa di un compagno per prendere il libretto delle assenze per entrare un paio di ore più tardi.