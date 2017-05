Rapina in strada: lo buttano per terra e gli strappano il Rolex da 4 mila euro

Rapina in strada a Milano nella mattinata di martedì 30 maggio.

E' successo in via Filippo De Pisis, zona Quarto Oggiaro, verso le undici. La vittima è un uomo di sessantadue anni che stava passeggiando quando è stato avvicinato da due donne, di etnia rom, che lo hanno affrontato all'improvviso facendolo cadere per terra.

Una delle due gli ha strappato dal polso il Rolex da quattromila euro, poi entrambe sono scappate verso via Graf. L'uomo ha rifiutato le cure mediche del 118.