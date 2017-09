Lo beccano a rubare una Fiat 500 di Enjoy: arrestato 18enne, in casa altra merce rubata

Lo hanno beccato a rubare un Fiat 500 di Enjoy. Per questo motivo un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per furto aggravato.

E' successo nel pomeriggio del 30 agosto, in via Console Marcello: durante un’attività di controllo del territorio finalizzata a contrastare i reati contro il patrimonio, gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro hanno individuato M. F. A., pregiudicato italiano, mentre rubava un’automobile del car sharing “Enjoy”. Il giovane è anche indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Nel corso della successiva perquisizione presso il domicilio del ragazzo, i poliziotti hanno rinvenuto 8 cellulari, di cui 5 marca “Apple” modello 6S, 6S plus e 7, un “Blackberry” 9780, 2 “Samsung” modello S8 ed un tablet marca “Apple” modello Ipad Air 2. Si tratta di materiale rubato.

Inoltre, sono stati trovati capi d’abbigliamento con le targhette di esposizione e vendita ancora applicate, in particolare: un giubbino in pelle marca “Tabon Boy”, uno marca “Peak Performance”, un altro marca “Geox”; 2 polo marca “Timberland” e “Byblos”, un maglione “North Sails” ed un paio di pantaloni “Fred Perry”.