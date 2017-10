Finto tassista picchiato e circondato dopo una violenza sessuale in auto: si salva da linciaggio

Fortunatamente l'indifferenza non fa parte di questa storia. Tutto comincia intorno alle 7.30 di sabato. A quell'ora, in via Val Trompia a Quarto Oggiaro, un uomo di circa 50 anni ha rischiato di essere linciato dai residenti perché stava cercando di violentare una ragazza all'interno della propria auto. Ad attirare le attenzioni degli 'eroi' senza volto, che sono scesi in strada appena hanno capito la situazione, è stato il clacson di una Lancia Delta suonato disperatamente dalla donna sopraffatta dal suo aguzzino.

In un attimo, alcuni uomini circondano la vettura. Uno di loro, con una mazza, manda in frantumi alcuni vetri della Lancia, un altro riesce a colpire il pervertito con diversi pugni al volto, mentre altri memorizzano la targa, prima che il protagonista riesca a fuggire a tutta velocità con la donna ancora all'interno dell'abitacolo. Il mancato linciaggio, però, lo fa desistere dalla violenza e, poco lontano, in via Arsia, ferma l'auto e libera la sua vittima.

Si tratta di una ragazza ventenne di origine sudamericane, come il suo carnefice. Mentre la polizia locale raccoglie il racconto dei testimoni, la donna viene portata dal 118 alla clinica Mangiagalli. La ragazza spiega che al termine di una serata in un locale latino aveva accettato di rincasare usufruendo di un passaggio da parte dell'uomo: che si era presentato come conducente Ncc, anche se non aveva alcuna targhetta distintiva. La giovane non è grave anche se, comprensibilmente, è rimasta sotto choc.

Nel frattempo scatta la caccia all'uomo, grazie ai particolari raccontati dai testimoni agli agenti di via Drago. Il presunto responsabile viene individuato nel primo pomeriggio. E' stato fermato con l'accusa di violenza sessuale.