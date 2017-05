Precipita a terra sbattendo la testa mentre si arrampica su un albero: ferito 11enne

Si stava arrampicando su un albero, poi deve aver perso un appiglio ed è precipitato al suolo sbattendo la testa: un volo di oltre un metro e mezzo che gli è costato un trauma cranico. È successo nel pomeriggio di lunedì 29 maggio in un parco di via della Pecetta a Milano, protagonista della disavventura un ragazzino di 11 anni.

In un primo momento le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto: è stato accompagnato sveglio e cosciente al pronto soccorso del l'ospedale Niguarda per gli accertamenti del caso. Non è in pericolo di vita.

Per appurare la dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.