Milano, aggredito e picchiato per i soldi in banca: si difende e fa arrestare il rapinatore

Ha tentato di rapinare un ragazzo all'interno della banca: voleva rubargli i soldi appena prelevati e la carta ma è stato arrestato dagli agenti della polizia. È successo nel pomeriggio di domenica all'interno di una nota filiale all'angolo tra viale Certosa e via Grossotto a Milano. In manette un egiziano di 19 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 18.40, come riferito da via Fatebenefratelli. Il 19enne si è avvicinato alla vittima, un giovane di 25 anni, proprio mentre si trovava all'interno dell'istituto di credito insieme a un amico. Prima ha cercato di strappargli il portafogli e non riuscendoci lo ha aggredito con calci e pugni.

È stato tutto inutile: i due ragazzi sono riusciti a difendersi dall'aggressione e a bloccare il 19enne fino all'arrivo delle volanti. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di tentata rapina.