Milano, tenta di rapinare una poliziotta: braccato e arrestato mentre scappa in tram

Hanno cercato di derubare una vice ispettrice di polizia. Ma sono dovuti scappare a mani vuote e per uno di loro sono scattate anche le manette, arrestato dagli agenti della Questura con l'accusa di tentata rapina in concorso. È successo nel primo pomeriggio di giovedì 30 aprile in via Traiano a Milano, nei guai un algerino di 32 anni.

Tutto è accaduto poco dopo le 14 quando la vice ispettrice, libera dal servizio, si è fermata con la sua bicicletta in via Marco Ulpio Traiano per rispondere al telefono. In pochi attimi la donna è stata accerchiata da due uomini che hanno cercato di impossessarsi della sua borsa ma che han dovuto desistere per la sua pronta reazione.

Notato che i due, una volta allontanatisi, erano saliti a bordo del tram 14, la poliziotta non li ha persi di vista e ha chiamato la centrale operativa della Questura per segnalare l’episodio: i colleghi del Commissariato Sempione, che si trovavano in viale Monte Ceneri, sono intervenuti e, in piazza Firenze, hanno bloccato il mezzo pubblico a bordo del quale, nei posti centrali, era seduto uno dei due uomini che aveva appena tentato di rubarle la borsa.

I poliziotti hanno arrestato in flagranza l’uomo che, dopo i controlli effettuati in banca dati, è risultato essere un cittadino algerino di 32 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, messi a segno soprattutto su mezzi pubblici, a danno di donne.