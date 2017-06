Coppia rapinata in strada nella notte da due sconosciuti incappucciati

Rapina in strada nella notte tra il 2 e il 3 giugno in via Principe Eugenio.

La vittima è una donna di 34 anni, che in quel momento passeggiava in compagnia del marito quarantenne.

Due sconosciuti - con un cappuccio in testa - si sono avvicinati alla coppia e hanno strappato la borsa alla donna per poi scappare senza lasciare tracce. Sull'episodio indaga la polizia, che è intervenuta sul posto verso mezzanotte e mezza.

Nella borsa c'erano documenti ed effetti personali ma non cose di valore. Nessuno è rimasto ferito.