Gli puntano un coltello alla gola e lo rapinano del cellulare: arrestato uno dei malviventi

Lo bloccano in due, gli puntano un coltello alla gola e lo rapinano del cellulare e venti euro. Fuggono, ma uno dei due viene arrestato dalla polizia.

Attimi di paura per una ragazzo egiziano di trentuno anni, martedì sera a Milano: mentre percorreva via Mac Mahon è stato aggredito da una coppia di uomini armati, all'incrocio con via Bramantino. Uno lo perquisiva mentre l'altro gli puntava l'arma sul collo.

L'immediato intervento della polizia ha permesso l'arresto di uno dei due. Si tratta di un cittadino tunisino di trentacinque anni con precedenti penali. Il bottino non è stato recuperato.