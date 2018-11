Rapinava le donne sole alle fermate degli autobus: arrestato il 'terrore' delle ragazze

Girava in bicicletta, si avvicinava alle donne in piedi alle fermate dei bus in zona Portello, e le rapinava. Sempre lo stesso modus operandi: scippi di cellulari e fuga in bici, tranne in uno degli episodi, il 30 agosto, quando ha picchiato con calci e pugni una vittima che ha cercato di fare resistenza. E' stato arrestato dai carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta.

A finire nei guai è un marocchino di 28 anni, già noto alla gisutizia. L'uomo è stato arrestato il 29 settembre dai militari: lo hanno preso in flagranza, durante uno scippo. Era stato inseguito, perché corrispondeva alle discrezioni di alcune vittime.

Le indagini successive hanno permesso di certificare - perché riconosciuto dalle donne rapinate, per lo più straniere - che dal 20 marzo al giorno dell'arresto il 28enne aveva commesso sei tra scippi e rapine. Sempre nelle zone tra Mac Mahon e viale Renato Serra. Le indagini proseguono per accertare la presenza di altre eventuali vittime del rapinatore seriale.