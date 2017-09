Violenta rissa nella notte, quattro ragazzi si prendono a bottigliate per strada: denunciati

Prima la rissa a colpi di bottiglie di vetro, poi la corsa al pronto soccorso e infine le denunce. Sono tutti accusati di rissa i quattro ragazzi che nella serata di giovedì 7 settembre si sono affrontati a bottigliate in via Console Marcello a Milano (zona Villapizzone). Il fatto è stato reso noto dagli agenti della Questura.

Tutto è iniziato intorno alle 22 quando diversi cittadini hanno segnalato la violenta rissa al 112. Una volta sul posto gli agenti non hanno trovato nessuno, ma perlustrando la zona hanno notato quattro persone con diverse ferite. I quattro – tre cittadini marocchini di 20, 26 e 30 anni e un libico di 33 — sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso degli ospedali Sacco e Niguarda per essere medicati.

Non sono chiare le ragioni della zuffa. La Questura di Milano ha riferito che le persone fermate si sono accusate tra di loro senza fornire un'unica versione. Nel dettaglio: il 30enne marocchino ha riferito che stava passeggiando con il 33enne (che aveva entrambe le braccia ingessate) quando gli altri due marocchini hanno tentato di rubargli il telefono e da qui è nata la rissa. La controparte, invece, ha dichiarato di essere stata aggredita senza alcun motivo. Secondo quanto emerso solo il 20enne aveva dei precedenti penali.