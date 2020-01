Milano, sotto sgombero il centro sociale di piazza Alfieri: gli attivisti salgono sul tetto

Per evitare di essere sgomberati dalla polizia sono saliti sul tetto dell'edificio che stanno occupando. E, almeno per il momento, non hanno intenzione di scendere. È successo all'interno di Casa Brancaleone, centro sociale di piazza Emilio Alfieri a Milano (zona Bovisa), nella mattinata di martedì 21 gennaio.

Tutto è iniziato intorno alle 8.10 del mattino quando gli agenti della questura si sono presentati davanti all'edificio occupato. Per tutta risposta due attivisti che sembra vivano nel sottotetto della struttura, si sono rifugiati su un'impalcatura all'esterno.

I poliziotti di via Fatebenefratelli, sul posto con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, stanno cercando di far desistere e far scendere a terra la coppia. Intorno alle 13 tre membri delle forze dell'ordine sono saliti sul tetto per trattare con gli attivisti, ma è stato tutto inutile.

L'occupazione del centro sociale Brancaleone

L'occupazione dell'edificio di piazza Alfieri era scattata nel 2017 quando gli attivisti presero possesso di uno stabile che fino a qualche tempo prima ospitava un centro diurno per anziani e un asilo nido.

Qualche anno prima, nel 2015, il centro sociale occupò un casolare di via Bruni 9 di proprietà di una famiglia milanese, l'occupazione scattò in seguito allo sgombero da un'altra palazzina in via Casella.