Occupazioni abusive: sgomberata l'ex scuola di Villapizzone

Sgomberata l'ex scuola media Colombo, in via Pizzigoni, a Milano, occupata da circa 140 extracomunitari tra marocchini, egiziani, senegalesi e gambiani.

Attorno alle 8 di mattina, all'arrivo della polizia nella struttura in zona Villapizzone, erano presenti circa quaranta persone distribuite in due edifici. Le operazioni, secondo quanto riferito, si stanno svolgendo senza particolari tensioni.

Il plesso non è più utilizzato da anni per motivi di sicurezza e per la presenza di amianto. Una parte dell'ex scuola era stata utilizzata come centro per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, poi era stata adibita a ricovero per senzatetto, in teoria fino al 30 marzo 2017.