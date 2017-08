Vende shaboo in strada: in tasca ne ha per 30 dosi, arrestato

E' stato arrestato per spaccio di droga un cinese sorpreso in strada a vendere shaboo, nella tarda mattinata del 29 agosto.

E' successo in via General Govone, all'incrocio con via Gran San Bernardo. L'intervento della polizia è dell'una meno dieci. Gli agenti si sono accorti dello spacciatore mentre erano di pattuglia e lo hanno fermato. Aveva appena ceduto droga ad un uomo che nel frattempo si è dileguato.

Il cinese, di 31 anni, aveva con sé tre grammi di shaboo, una quantità ingente considerando che la dose normale è di circa un decimo di grammo. E poi circa cento euro in contanti e due telefoni cellulari. Per lui - che ha diversi precedenti, anche per estorsione - sono scattate le manette.