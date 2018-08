Gli sparano mentre cammina sul marciapiede: uomo ferito alla nuca

Episodio dai contorni fumosi e da chiarire la scorsa notte a Milano.

In viale Certosa un uomo di 45 anni sarebbe stato centrato da un colpo "con un pallino metallico" mentre stava camminando con un conoscente intorno a mezzanotte.

Secondo il racconto, il 45enne avrebbe improvvisamente sentito un dolore alla nuca, cadendo a terra; ha subito pensato che qualcuno l'abbia mirato da una delle case vicine.

Sul posto sono immediatamente giunte ambulanze e automedica, oltre a diverse volanti inviate da via Fatebenefratelli. Il ferito è stato soccorso ma le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Si riprenderà in qualche giorno.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e il suo racconto, piuttosto confuso, è al vaglio.