Uptown, il nuovo “quartiere” di lusso di Milano

Il primo quartiere di Milano interamente geotermico e teleriscaldato. Il primo in Italia totalmente a impatto zero, con edifici in classe A e zero emissioni. Il tutto, naturalmente, senza perdere di vista la bellezza. Guarda al futuro “Uptown”, il nuovo quartiere di Milano che sarà costruito da Euromilano e che sorgerà a Cascina Merlata, dove durante i sei mesi di Expo trovavano posto il parcheggio e il “Villaggio” e dove invece oggi si punta forte sull'housing sociale e sulla comunità.

I lavori per la costruzione del nuovo quartiere - un vero e proprio Smart district - inizieranno giovedì e a marzo 2019 dovrebbero essere già pronti i primi 137 appartamenti. L’obiettivo di chi da tempo lavora al progetto, però, è di portare nella nuova cittadella - quando sarà completa - oltre dodicimila residenti.

Le case - le possibilità di scelta vanno dal monolocale all’attico - costeranno circa tremila euro al metro quadrato e il 9,10 e 11 giugno sarà possibile partecipare all’anteprima commerciale. Per i primi che acquisteranno gli appartamenti, inoltre, ci sarà un ulteriore sconto.

Le abitazioni e il quartiere - ha spiegato Luigi Borrè, presidente di Euromilano - saranno il "lusso accessibile in una zona di Milano dove è in atto la più grande trasformazione urbanistica della città”.

Non solo case, però. Perché Uptown sarà da vivere tutto il giorno e tutti i giorni. Nella stessa area infatti nascerà “Uptown park”, un parco verde urbano di 250mila quadrati attrezzati ed accessibile per lo sport e lo svago, con aree dedicate ai più piccoli e agli animali.

E ancora, sempre lì, sorgerà “Uptown school”: un unico plesso che unirà le scuole - dall’infanzia alla scuola media - proprio all’interno del parco. Per lo shopping, invece, gli occhi saranno tutti sul “Merlata Mall”, il centro commerciale più grande di Milano che avrà all’interno una galleria delle migliori marche, supermercato, multisala e centro ricreativo.