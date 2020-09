"C'è un ragazzo in pericolo" e arrivano due ambulanze, ma lui stava dormendo

Due ambulanze sono arrivate a sirene spiegate dopo che l'autista di autobus ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un ragazzo che non rispondeva agli stimoli. Una volta arrivati però i soccorritori hanno constatato che il giovane stava solo dormendo. Evidentemente molto profondamente.

L'accaduto poco prima delle 11 di mercoledì 3 settembre in via Molino Dorino, alla fermata della metropolina della linea M1, dalla quale partono diversi bus. Ad essere allertata, per fortuna in vano, anche la polizia di Stato, che è intervenuta con una volante.

I mezzi dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono rientrati senza effettuare alcun trasporto in ospedale dopo aver appurato che il ragazzo non era affatto in pericolo: non appena ha sentito le sirene si è allontanato in autonomia.